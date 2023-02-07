'1600'ün üzerinde ilave arama kurtarma ekiplerini Hatay'a gönderiyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev almak üzere 1600'ün üzerinde ilave arama kurtarma ekibinin Hatay'a gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremlerde 3 bin 419 kişinin vefat ettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıklayan Oktay, 8 bini aşkın kişinin enkazdan kurtarıldığını bildirdi. "Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu" MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını ifade eden Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı. Diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personelinin Türkiye'ye geldiğini ifade eden Oktay, "70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14'ü fiilen sahada. 1600'ün üzerinde ilave, hem yurt dışından gelen hem bizdeki arama kurtarma ekiplerini Hatay'a gönderiyoruz." dedi. AA

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