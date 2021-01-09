2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. AA

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