2020'de en çok tercih edilen isimler açıklandı

Türkiye'de geçen yıl dünyaya gelen bebekler için erkeklerde "Yusuf", kızlarda ise "Zeynep" en çok tercih edilen isimler arasında ilk sırada yer aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin 2020 İsim Haritası'nın hazırlandığı açıklandı. Haritada, 2020 yılında dünyaya gelen 559 bin 753 erkek ve 531 bin 390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı. Açıklamada, ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin kız bebeklerden daha yüksek olmasının dikkat çektiği belirtilerek, erkek bebeklere isim verilmesinde aile büyüklerinin isimlerini taşıması hassasiyetinin ön plana çıktığı kaydedildi. Kız bebeklere ise modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğunun görüldüğü vurgulandı. Geçen yıl en çok hangi isimler tercih edildi? Açıklamaya göre, 2020 yılında dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi. Erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya çoğunlukla tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Okunma Sayısı: 323

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.