250 tekne hamsi peşinde

Karadeniz’e sahili bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, kıyıya kasalar dolusu hamsiyle dönüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca İstanbul Boğazı’nın tamamında ve Karadeniz’de (İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının 28 Ocak’a kadar durdurulması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi. Eylülde “vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, yasaklı alan dışında kalan İğneada’da avladıkları bol miktarda hamsi ile limana dönüyor. Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun’dan denize açılan balıkçılar mesailerini İğneada açıklarında sürdürüyor. Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin, “Yasağın başlamasının ardından bölgeye yaklaşık 250 balıkçı teknesi geldi. Balık popülasyonu açısından tüm balıkçıları avlanma kurallarına uymaya dâvet ediyorum” dedi. AA

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