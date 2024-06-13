Türkiye genelinde 29 ilde ormanlara giriş yasaklandı. Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara’da 8, Ege’de 6, Akdeniz’de 5, İç Anadolu’da 5, Karadeniz’de 5 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.

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