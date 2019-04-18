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3,5 ayda 10 bin göçmen yakalandı

18 Nisan 2019, Perşembe 11:50
Sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri, ocaktan bu yana Ege kıyılarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 10 bin düzensiz göçmeni yakaladı.

Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın noktaları arasında yer alan Ege kıyılarında, yılbaşından bu yana yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 10 bin düzensiz göçmen yakalandı.

İç karışıklık, savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya olan "umuda yolculuk"ları geçmiş yıllara oranla azalsa da devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de, emniyet ve jandarma birimleri ise karada düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini önlemek için aralıksız çalışma yürütüyor.

Avrupa'ya geçişte en çok Ege tercih edildi

Yunan adalarına yakınlığı nedeniyle Avrupa'ya geçişte en fazla Ege Denizi tercih edildi. Yılbaşından bu yana geçiş girişiminin hemen hemen tamamı da Ege Denizi'nde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ocaktan beri 5 bin 729 düzensiz göçmeni denizde yakaladı. Bu süre zarfında 6 kişi denizde boğularak ya da hipotermi nedeniyle öldü, 15 organizatör de gözaltına alındı. 

Umuda yolculuğa çıkamadan yakalandılar

Güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığıyla deniz yoluyla Yunanistan'a geçme girişimlerine yönelik karada da operasyonlar düzenledi.

Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerinin müşterek operasyonlarında da binlerce düzensiz göçmen yasa dışı göçe çıkamadan engellendi.

Umuda yolculuğa hazırlanan 3 bin 919 düzensiz göçmen ile 82 organizatör ortak operasyonlarla karada yakalandı.

Yılbaşından bu yana 5 bin 729'u deniz, 3 bin 919'u karada olmak üzere 9 bin 648 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince ilgili birimlere teslim edildi.

AA

Etiketler: türkiye, ege denizi, göçmen
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