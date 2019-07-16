3 bin yıllık tarihi esere spreyle yazı yazıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezara sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezara sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Milattan önce 3000'li yıllarda kurulduğu bilinen, Helenistik, Roma, Bizans ve Ceneviz dönemi yerleşim merkezlerinden olan ve bu dönemlere ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Amasra Müzesi önündeki lahit mezar taşına sprey boyayla yazı yazıldığı tespit edildi. Amasra Müze Müdürlüğü bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce müze önünden geçen yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezarının üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla "Gülay" yazıldığı görüldü. AA

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