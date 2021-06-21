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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

33 yılda mezun oldu

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:00
Elazığ’da yaşayan Zeki Gür, çobanlık yaparken 1988’de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü kazandı.

Kaydını yaptıran Gür, maddî imkânsızlar sebebiyle 2’nci sınıfta okuluna ara vermek zorunda kaldı. Çobanlık yapmaya devam eden ve zaman içinde evlenerek 4 çocuk sahibi olan Gür, öğrenci affından faydalanarak 2016’da okul sıralarına geri döndü. Okuma azmiyle öğretmenlerinin dikkatini çeken Gür, 2020-2021 yılı eğitim döneminde bütün derslerden başarıyla geçerek diploma almaya hak kazandı. Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen törenle kepini takıp cüppesini giyerek mezuniyet sevincini yaşadı.

AA

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