4 yaşındaki koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki E.B.E., koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki E.B.E., koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Beş gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu..

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