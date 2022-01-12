5 ilde eğitime kar engeli

Türkiye’de etkili olan kar sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Denizli’nin Çameli ilçesinde, kar sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi. Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı. Konya’nın Derebucak ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Derebucak’da yoğun kar yağışı sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bütün eğitim kurumlarında Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idarî izinli sayılacak. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Haber Merkezi

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