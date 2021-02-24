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25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

5 yılda 114 hapishane

24 Şubat 2021, Çarşamba 22:24
Hapishaneler, göründüğü kadarıyla daha pek çok konuyla gündem olmaya devam edecekler.

Sadece son 5 yılda 114 hapishane yapıldı. 2025 yılına kadar 193 cezaevi daha yapılması planlanıyor. Şu anda 271.919 kişi de cezaevinde tutuluyor. Şu an 265 kapalı ceza infaz kurumu, 78 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 9 kadın kapalı, 7 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 370 ceza infaz kurumu var.

Independent Türkçe’nin haberine göre, 193 yeni cezaevinin yolda olduğunu ifade eden Hapishanesiz Toplum Arayışı kitabı yazarı Münker Odabaşı konuşmasını şunları söylüyor: “Son 15 yılda hem hapishane sayısı hem hapishane kapasitesi hem de mahpus nüfusu ciddî bir artış gösterdi ve göstermeye de devam edecek gibi duruyor. (…) Pandemiden dolayı Martta ki tahliyeler, adlî mahpuslarda kısmen rahatlama sağlasa da siyasilerde durum değişmedi. Kapatılmanın daha da artacağı yönündeki göstergeler gerçekten üzüntü verici.”

Etiketler: hapishane
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