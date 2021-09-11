50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

Üsküdar Beylerbeyi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlananların yol kenarındaki su satıcısı dikkatini çekiyor. Orta yaşlı, takım elbiseli, kravatlı ve kibar bu adamın ismi Ali Taşlıçukur.

Yaklaşık 50 yıldır kravatını çıkarmayan, trafiğin yoğun olduğu bu bölgede ekmek parası için bekleyen Taşlıçukur, müşterileri tarafından aynı zamanda nezaketiyle tanınıyor. Sabah mahallesindeki kedi, köpekleri besleyerek mesaisine başlayan 61 yaşındaki sıra dışı su satıcısı, yaşadıklarını kitaplaştırmak da istiyor. Sadece herhangi bir su satıcısı değil, “İstanbul Beyefendisi” tabirini yaşatan bir emektar olan Taşlıçukur, hayat serüvenini anlattı.

Ortaokulu bitirdikten sonra kömürlü yolcu gemilerinde garsonluk yaptığını, daha sonra belediyede çalışacak temizlik işçisi arandığını duyarak başvuruda bulunduğunu belirten Taşlıçukur, şöyle devam etti: “Belediyede temizlik işçisi olarak işe başladım. İyi ki de başlamışım. 3-4 ay maaş alamadığımız zamanlar da oldu, ama yine de sabrettik. En son 3,5 yıl İSTAÇ’da çalıştım, oradan da emekli oldum. Emekli oldum eve geldim, ‘ne yapayım?’ diye düşündüm. Emekli olduktan sonra canım sıkıldı, temizlik yaptığım yerde su satayım diye düşündüm. Boğaz katılımında su satmaya başladım. 4 senedir orada su satıyorum. Takım elbiseyle su satmak çok dikkati çekiyor. Bu iş de beni mutlu ediyor.”