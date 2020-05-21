65 yaş üstü yoğunluk oluşturdu

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay dönmemek şartıyla seyahat izni verildi.

Dün saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların yolculukları başladı. Çay hasadı için seyahat edebilen vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Karadeniz’e sefer düzenleyen firma yetkilisi Eray Eray, “Çay hasadı için ilgili genelge gereği seyahat izni olan yolcularımızı memleketlerine ulaştırmak üzere seferleri organize ettik. Dün başlamış olan izin süreciyle birlikte dün 40 seferimiz mevcuttu, bugün yine 41 seferimizle yolcularımızı memleketlerine uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

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