7 il için "çok kuvvetli" yağış uyarısı yapıldı

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanağın, zamanla kuvvetini artırarak İstanbul genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Meteoroloji ayrıca, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Güney Ege ve Akdeniz için de bir uyarı yayımlayan Meteoroloji, Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiğini belirtti.