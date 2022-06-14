7 milyon TL’ye yapılan tesis atıl kaldı

Elazığ Sivrice Atık Su Arıtma Tesisi, çevreye zarar verir hale geldi.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında 6 milyon 900 bin TL’ye yapılan Sivrice Atık Su Arıtma Tesisi, işlevini yerine getiremedi ve atıl hale geldi. Sivrice Atık Su Arıtma Tesisi, 2015 yılında Hazar Gölü Mahalli İdareler Birliği’ne devredildi. 2014 yılında yapımı tamamlanan tesise terfi istasyonlarından atık su basılamadı.

T24’deki habere göre, tesisin tam kapasite çalışacağı bildirilse de aradan geçen yıllara rağmen tesisin faaliyetini yerine getiremediği öğrenildi. Terfi istasyonlarından tesise gelen suyun ‘yağmur suyu’ olduğu, atık suların tesise ulaşamadan göle döküldüğü belirtildi. İl Genel Meclisi’nin 05.07.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu İnceleme Raporu’nda, arıtma tesisinin alt kısmında bulunan logarın devamında bulunan hatta oluşan arıza sebebiyle atık suların tamamının logardan dışarı taşarak tarımsal araziye taştığı ve insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Haber Merkezi