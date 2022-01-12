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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

70 yıllık gazeteci

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:00
Eskişehir’de yaşayan 89 yaşındaki Rıdvan Uysal, 1952 yılında başladığı gazetecilik mesleğini 70 yıldır sürdürüyor.

Ambulans şoförlüğü yaparken bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1952 yılında İstanbul’da basılan “Son Posta” gazetesinin Eskişehir temsilciliğini üstlenen Rıdvan Uysal, o günden bu yana fotoğraf makinesini elinden bırakmadı.

Bugüne kadar birçok gazeteci yetiştiren Rıdvan Uysal, meslekteki dijital dönüşüme de şahitlik ediyor. 4 çocuk ve 4 torun sahibi Uysal, yaşının ilerlemesine rağmen görevine devam ettiğini ve haber yapmadığı gece, gözüne uykunun girmediğini söyledi.

Uysal, haber için sürekli araştırma yaptığını anlattı: “Gazetecilik mesleği yüreğine işlediğinde bir daha bırakamıyorsun. Gazetecilik mezara kadar giden bir meslek. Çok güzel bir meslek. Son Posta gazetesiyle başlayan gazetecilik serüvenim Sabah gazetesiyle devam ediyor. Eskişehir’in yerel gazetelerinden İstikbal’de de çalıştım.”

“Türkiye’de 20 gazeteci yetiştirdim”

Uysal, dünyanın modernleştiğinin altını çizerek, her türlü mesleğin dijitalleştiğine değindi. Fotoğraf makinesinin yerine bazen cep telefonunu kullandığını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

“Eskiden kentte olan bir olayın fotoğrafını çekip, bastırarak zarfın içine koyup, otobüsle ya da trenle İstanbul’daki gazete merkezine gönderirdik. Şu anda istediğin haberi ve fotoğrafı anından gazetene iletebiliyorsun. Teknoloji aldı başını gitti. Bugüne kadar birçok çırak yetiştirdim. Türkiye genelinde yetiştirdiğim yaklaşık 20 gazeteci var. Mesleğe yeni başlayacakların çok iyi düşünmesi gerekiyor. İyi bir meslek kuruluşunda iyi bir ücret alacaksa gazetecilik yapsınlar.”

Bu meslekte aç kaldığı günlerinde olduğunu söyleyen Uysal, yaşına rağmen gazeteciliği bırakamadığını ve gücünün yettiği kuvvetçe bu mesleği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

AA

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