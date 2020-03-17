86 yer daha 'doğal sit alanı' ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10'u İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 86 yeri daha "doğal sit alanı" olarak tescilleyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de doğal sit alanları ülke topraklarının yüz ölçümünün yüzde 2,5'ine denk geliyor. Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin, ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 2023'e kadar tüm korunan alanların ülke yüz ölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi"nde yeniden değerlendirilmesi yapılamayan veya proje sonrası İl Müdürlükleri tarafından Bakanlığa iletilen korunması gerekli görülen alanlar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yeniden gündeme alındı. Bu alanların tekrar değerlendirilmesi için "Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 2018-2019 yıllarında yatırım programına dahil edildi. Buna göre Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Trabzon TVK Bölge Komisyonu ve bağlı illeri içeren 86 alana ait biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik değerler ve peyzaj değerleri bilimsel çalışmalar ışığında yeniden değerlendirildi. Projenin Genel Müdürlük tarafından kabul işlemlerinin bitirilmesinin ardından, ilerleyen günlerde tescil süreci başlatılacak. Tescile yönelik idari işlemlerin başlatılacağı çalışma çerçevesinde sit alanı ilan edilen alanlarda yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmek istenen projelere, Genel Müdürlükçe maddi destek sağlanabilecek. AA

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