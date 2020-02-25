AFAD’a 102 bin gönüllü başvurusu

2019’un Temmuz ayında “Afetlere Hazırlık Yılı” ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülük sistemini uygulamaya aldı.

AFAD gönüllüsü aday sayısı, sistemin kamuoyuna duyurulduğu günden bu yana 102 bin kişiye ulaştı. Gönüllülük sistemine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla (https://gonullu.afad.gov.tr) portalına yönlendiriliyor.”Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı”, “Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı” ve “Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı” ile seviye seviye AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının arttırılması, afet ve âcil durumlar karşısında toplum direncinin yükseltilmesi hedefleniyor. AA

Okunma Sayısı: 77

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.