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31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

AFAD'dan depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon uyarısı

30 Ekim 2020, Cuma 18:54
AFAD, vatandaşlardan sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini istedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan duyuruda, vatandaşlardan sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri istendi.

AA

Etiketler: AFAD, deprem, dezenformasyon, sosyal medya
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