Ağrı - 33 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 33 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 33, Ardahan ve Kars'ta 27, Erzurum'da 25, Iğdır'da 15 ve Erzincan'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Ağrı'da 10, Kars'ta 5, Erzurum ve Iğdır'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 56 ve Konaklı'da 44 santimetreye ulaştı.

4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 3 derece olması beklendiği bildirildi.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

55 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 55 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Nehri kısmen dondu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, Murat Nehri kısmen dondu.

Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri, bölgeye gelen yabani ördeklerle güzel görüntülere sahne oldu.

Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.