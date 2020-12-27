Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi. AA

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