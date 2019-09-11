"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ankara'da hayvanları zehirleyen doktora 5 yıl hapis cezası verildi

11 Eylül 2019, Çarşamba 13:56
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, oturduğu sitenin bahçesinde komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dr. Zeynel Abidin Yargıç, 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçtan pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

Gölbaşı Hacılar Mahallesi'ndeki sitede 16 Aralık 2018 gecesi, site sakinleri tarafından beslenen 3 köpek ve 2 kedi zehirlenerek öldürüldü. Hayvanları besleyen Sabriye Banu İç, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Yılmaz Belendir ve Bayram Buğra Irmak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Site sakinleri, elinde bir bidonla hayvanların peşinde giden bir kişiyi tespit etti. Bu kişinin, daha önce sitede hayvan besledikleri için kendilerine tepki gösteren site sakini Dr. Zeynel Abidin Yargıç olduğunu iddia ederek, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyuruşunda bulundu. Site sakinleri, delil olarak da ölen hayvanların fotoğrafları ve güvenlik kamera görüntüsünü savcılığa sundu.

'MALA ZARAR VERME'DEN DAVA

Savcılık ifadesinde kedi ve köpekleri kendisinin zehirlemediğini söyleyen, ancak güvenlik kamera görüntülerinde elinde bidonla nereye gittiğini açıklayamayan Dr. Yargıç hakkında 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçiler Yılmaz Belendir, Bayram Buğra Irmak, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Sabriye Banu İç ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık duruşmaya gelmezken avukatı Faruk Keskinkılıç hazır bulundu.

BERAAT TALEBİ

Sanık avukatı, ortada sahipli bir hayvan bulunmadığı için, 'mala zarar verme' suçunun işlenmediğini belirterek müvekkilinin beratını talep etti. Şikayetçilerin avukatları ise iki hayvanın evde, diğerlerinin ise site bahçesinde öldüğünü, site bahçesinde bakılan hayvanların Yargıtay tarafından 'sahipli hayvan' olarak kabul edildiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

CEZADA İNDİRİM YOK

Mahkeme heyeti, sanığın, 'mala zarar verme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve sanığın güttüğü amaç göz önünde bulundurularak, her katılan için birer yıl olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın mahkemedeki tutumu ve suç nedeniyle pişmanlık duymamasını da göz önünde bulundurarak cezada indirime gidilmedi.

Etiketler: Ankara, hayvan, zehir
Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM Genel Kurul'u Wikipedia'yı görüşecek

    AYM meslekten ihraç edilen savcılar hakkında hak ihlali kararı verdi

    İçişleri Bakanlığı otoyollarda hız sınırını artırmak için çalışacak

    Erdoğan: Ülkemizin sorunları söz konusuysa beraber hareket edeceğiz

    Netanyahu'nun Ürdün Vadisi söylemine dünyadan tepki

    Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmalı

    MİT tırlarının durdurulması davasında sanıklara 222 yıl hapis

    İdlib'de son 1 yılda 1 milyon 42 bin kişi yerinden edildi

    Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüs kaza yaptı: 10 ölü, 7 yaralı

    Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Suudi Arabistan Filistin için İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var

    Milliler Moldova engelini 4 golle geçti

    Okulların çevresi tehlike dolu

    Domatesler tarlada kaldı

    Ezberci eğitim sınıfta kaldı

    Kanada’daki yasak onları mağdur etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var
    Genel

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir
    Ahmet BATTAL

    Pembe incisiz kaftancılar
    Cevher İLHAN

    Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbretlik EYLÜL tabloları...
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Süleyman KÖSMENE

    Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmen olmadan eğitim olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.