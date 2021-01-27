Ankara'ya kar ve buzlanma uyarısı!

Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşlardan sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

Okunma Sayısı: 1637

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.