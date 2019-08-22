"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Arazözdeki suyla serinledi

22 Ağustos 2019, Perşembe 23:45
Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye ekipleri kurtararak, tabii hayat alanına bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesi Akyol Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Dere kenarındaki araziden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yaklaşık 3 dönümlük arazide etkili olan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yeniden alevlerin yükseldiği alanda bir bukalemunun mahsur kaldığını fark eden itfaiye eri Umut Çebin, hayvanı kurtararak arazözdeki suyla serinletti.

İtfaiyecinin yardımıyla kendine gelen bukalemun, daha sonra tabii hayat alanına salındı.

AA

Etiketler: muğla, yangın, bukalemun
Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3 milyon sivil daha tehlikede

    BM'den Hindistan'a 'Keşmir' çağrısı

    Arazözdeki suyla serinledi

    "Fyodor" Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderildi

    Trabzonspor, Yunanistan'dan önemli bir avantajla dönüyor

    İddiaların ispatı gerekir

    Erdoğan ve Tatar'dan toplantı sonrası açıklamalar

    Diplomasi de politize edildi

    'Bizim beklentilerimizi karşılamasa da...'

    Antarktika'da kar kütleleri içinde 'yıldız tozu' bulundu

    Trabzonspor, AEK karşısında avantaj arıyor

    Meteoroloji'den önemli uyarı

    Mevlânâ’nın hoşgörüsü Dünya’yı etkiliyor

    “Hava kirliliği, ruh sağlığını bozuyor”

    1,7 milyar ekmek israf ediliyor

    Aksa’dan uzaklaşıp İsrail’e yaklaştılar

    İnşaat sektörü zorda

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

    Han Şeyhun bu hale geldi

    Yemen'deki durum içler acısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde “fiilî güç kullanmak”
    Cevher İLHAN

    Yargısız infazla “kayyum darbesi”-2
    Faruk ÇAKIR

    Lider iyi, yanındaki mi kötü?
    Süleyman KÖSMENE

    Haccın ihmali günahları neden arttırdı?
    Genel

    Münazarat kitabını yayın, medyada gündem olsun
    Ali FERŞADOĞLU

    Namaz kötülükten uzak tutar
    Genel

    3 milyon sivil daha tehlikede
    Risale-i Nur'dan

    Nur-u Muhammedî, âlemin ruhu hükmünde
    Şemseddin ÇAKIR

    Almanya meselesi
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihad ve ittifakı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.