Aşırı sıcaklardan sonra yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin haritasına göre, Türkiye’ye etkisi altına alan aşırı sıcakların ardından sağanak yağış bekleniyor.

Ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcak ve bunaltıcı hava yurdun tamamını etkilerken sevindirici haber geldi Cuma günü yurdun doğusunu etkilemeye başlayacak olan sağanak yağış, Cumartesi günü etki alanını genişletecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yangının etkili olduğu batı Akdeniz hariç bütün bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışlar hava sıcaklıklarını birkaç derece düşürecek.

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