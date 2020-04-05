Askerden ilginç önlem

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kenti Bursa'nın İznik ilçesine bağlayan yollara geçişin engellenmesi için toprak koyuldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Karamürsel ilçesinde kentin Bursa'nın İznik ilçesi ile bağlantısını sağlayan mahalle yollarında tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında, İznik'e giriş çıkışları önlemek için Senaiye, Kadriye, Tahtalı, Fulacık ve Semetler mahallelerindeki yollar toprakla kapatıldı. Karamürsel ve İznik sınırında yer alan Kızderbent Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında ise jandarma ekipleri tarafından yalnızca izin belgesi bulunan araçların geçişine izin veriliyor.

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