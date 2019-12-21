AtlasGlobal uçuşlara yeniden başladı

Uçuşlarını geçici olarak durduran Atlasglobal Havayolları, tarifeli uçuşlarına yeniden başladı. 26 gün aradan sonra Atlasglobal Havayolları'nın ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleşti.

Atlasglobal Havayolları, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeniden yapılanma süreci nedeniyle uçuşlarını 21 Aralık'a kadar geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu süreçte çalışanlar izne çıkarılırken, uçuşu gerçekleştirilemeyen yolculardan satın aldıkları biletleriyle ilgili iade ve değişiklik talepleri ile ilgili işlemlerin yapılacağı duyurulmuştu.

"YENİDEN GÖKLERDEYİZ"

Havayolu şirketi, 26 gün aradan sonra tarifeli seferlerine yeniden başladı. Atlasglobal Havayolları'nın bugün ilk uçuşunu, KK2001 seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirdi. Londra'nın dışında Atlasglobal'in bugün dış hatlarda Amsterdam, Tel-Aviv, Bağdat, Tahran ile iç hatlarda Antalya'ya olmak üzere karşılıklı 12 seferi var. Öte yandan uçuşların başlamasına ilişkin Atlasglobal Havayolları'nın twitter hesabından da "Yeniden göklerdeyiz" paylaşımı yapıldı.