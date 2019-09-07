Avcılar Belediyesi havai fişeği yasakladı

Avcılar Belediye Meclisinde alınan karar göre, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında havai fişek kullanılmayacak.

Avcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklandı. Belediye meclisinin aldığı karara göre, ilçe sınırlarındaki çay bahçesi, kafe, restoran, düğün salonu gibi mekanlarda ya da sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılamayacak. AA

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