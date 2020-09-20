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20 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

'Balıkesir'de 80 hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor'

20 Eylül 2020, Pazar 09:58
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şeytan Sofrası mevkisindeki Küçükköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda çıkan yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale ediliyor.

Bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, Badavut mevkisinde başlayan yangında şu an yaklaşık 80 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Şıldak, rüzgarın da etkisini azalttığını vurgulayarak, "Allah da yardım etti. İyi bir müdahaleyle yangını tamamen kontrol altına aldık. Çok çok düşük bir ihtimal sıçrama olasılığı artık. Ekiplerimiz bölgenin etrafını çevirmiş durumda. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopter de soğutma çalışmalarına katılacak. Yangının çıkış sebebi ilk belirlemelere göre elektrik iletim hattındaki kopma." diye konuştu.

"80 hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor"

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da dün saat 20.30’da ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının ormana yayıldığı belirtildi.

Yangının Şeytan Sofrası olarak bilinen tepelik alanın alt kısmında başlayıp sahil bandına doğru ilerlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığı tahmin edilmektedir. Yangın, bölgede bulunan yerleşim yeri ve meskenlere sıçramadan durdurulabilmiştir. İlk andan itibaren çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle müdahale edilen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Söndürme çalışmalarına devam edilmekte olup, kısmen kontrol sağlanmıştır. Rüzgarın hızını kaybetmemesi ve zaman zaman yön değiştirmesi sebebiyle çalışmalar büyük bir titizlikle yangını bütün yönlerden kontrol altına almak amacıyla sürdürülmektedir. İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yangına ekiplerin özveriyle müdahalede bulunduğunu belirterek, "Sabaha kadar tüm ekipler kontrollü şekilde müdahalelere devam edecek. Hem Orman Bölge Müdürlüğümüz hem de belediyemizle yanan yerlere hızlı şekilde ağaç dikeceğiz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise Twitter hesabından "60 arazöz, 4 dozer ve 300 ateş savaşçısı ile yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ediyoruz. İlk kıvılcımdan itibaren cansiperane mücadele eden kahraman mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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