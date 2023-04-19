Bayramda kazalar artıyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulanan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz Ramazan bayramında trafik kazalarında yüzde 37 oranında azalış görülse de son 10 yıl içerisinde bayram trafiğinde meydana gelen kazaların bilançosu çok ağır oldu.
Şoförlerimiz geçmişten ders çıkararak sürüş esnasında kazaya sebebiyet veren cep telefonu kullanımı, aşırı hız, araç bakımlarını yaptırmadan yola çıkmak gibi sonu kötü sonuçlanacak ihmallere mahal vermeden trafik kurallarına uygun hareket etmeli” dedi.
Ankara - Erhan Akkaya