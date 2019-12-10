Bina güvenliği uyarısı

10 Temmuz 2019’da başlatılan “Afetlere Hazırlık Yılı”na ilişkin açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, özellikle vatandaşların afetleri hatırlaması ve bu konuda yapılması gerekenleri hatırlatmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bir yıl boyunca her aya özel tema hazırladıklarını ve Aralık ayının temasının da “bina güvenliği” olduğu belirten Güllüoğlu, ülkenin afetlere hazır hale gelmesi için binaların güvenli olmasının önemli olduğunu vurguladı: “Doğru zemine, doğru tekniklerle ve o yerin afetselliğine uygun olarak inşa edilmiş binalar, ancak bizleri deprem, sel veya heyelanlara karşı koruyacak olan yapılardır. Afetlere hazırlıklarımızı kamu kurumları, özel sektör ve bireyler nezdinde oturduğumuz evler, iş yerleri ve kamu binaları için her bir seviyede tekrar tekrar gözden geçirmemiz lâzım. 1999 öncesinde yapılan binalar, hem iki önceki yönetmelik kapsamında yapıldığından hem de o dönem yapı denetimi olmadığı için özellikle dikkat edilmesi gereken binalar. Binasından şüphe eden ya da 1999 öncesi yapılan binalarla alâkalı olarak vatandaşlarımızın çevre ve şehircilik il müdürlükleri veya belediyelerle temasa geçmesi önemli. Bunu ya o kurumlarımız eliyle ya da ücreti karşılığında yapan özel sektördeki kurumlar eliyle binalarını orasının depremselliğine uygun olup olmadığını kontrol ettirebilirler.”