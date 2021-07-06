Bursa'da feci kaza!

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Özer U. (55) idaresindeki 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ömer Ç. idaresindeki 16 BN 680 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Özer U'nun, otomobil sürücüsü Ömer Ç. ile beraberindeki Halil K. ve Hasan A'nın öldüğünü belirledi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Ç. (30), Turgay D. (43), Bülent A. (38) ve otomobilde bulunan İsmail E. (74) ile Mücahit T. (67) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin bölgede önlem almasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. AA

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