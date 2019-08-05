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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

05 Ağustos 2019, Pazartesi 23:20
Bursa Valisi Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. 30 hektar civarında alanda zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınının 9 alana intikal ettiğini, bunların 7'sinde mücadelenin sonuç verdiğini ve yangının söndürüldüğünü hatırlattı.

2 alanda devam eden yangının da kısmen kontrol altına alındığını dile getiren Canbolat, şunları kaydetti:

"Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bütün ekiplerimiz arazide. Gece uçuşu olmadığı için helikopterlerimiz çalışamıyor. Onun dışındaki diğer bütün ekiplerimiz sabaha kadar soğutma çalışması yapacaklar. Şu ana kadar 30 hektar civarında alanda zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek. İnşallah yarın itibarıyla tamamını söndürmüş oluruz diye düşünüyoruz."

AA

Etiketler: Bursa, Orhaneli, yangın
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