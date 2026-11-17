İslâmi Dayanışma Platformunca, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazının ardından bir araya gelen grup, Kur'ân-ı Kerîm okuduktan sonra yürüyüşe geçti. Yürüyüşte "Susma, göz yumma" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Yaşasın İslâmî mücadelemiz" sloganları attı. Güzergahtaki bazı sürücüler korna çalarak gruba destek verirken, çevredeki bazı vatandaşlar da sloganlara eşlik etti. Caminin yakınındaki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önüne gelen grup adına basın açıklamasını yapan İslâmî Dayanışma Platformu Sözcüsü Mustafa Yılmaz, Gazze'ye insanî yardımların ulaştırılması için diplomatik girişim çağrısında bulundu. Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Gazze'yi konuşmayı asla bırakmayalım, Filistin'i konuşmayı bırakmayalım." dedi.​​​​​​​ AA

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