Bursa ve Yalova 1 saatte bu hale geldi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Mudanya- Bursa yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi. Öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanak yağışların sebep olduğu su baskınları, su yükselmeleri, çatı uçması ihbarlarına AFAD ekipleri yönlendirildi. Yalova Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Yalova-İzmit kara yolunda da belirli aralıklarla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor. AA

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