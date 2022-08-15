"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bursa ve Yalova 1 saatte bu hale geldi

15 Ağustos 2022, Pazartesi 11:10
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Mudanya- Bursa yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanak yağışların sebep olduğu su baskınları, su yükselmeleri, çatı uçması ihbarlarına AFAD ekipleri yönlendirildi.

Yalova

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yalova-İzmit kara yolunda da belirli aralıklarla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de bu yıl 745 orman yangını çıktı

    YÖK Başkanı Özvar: Kontenjanların yüzde 99’u doldu

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Kitapçılık can çekişiyor - Masraflar gün geçtikçe artıyor

    Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

    Otomotiv Bakanlığı lazım

    Talimatla kriz bitmez

    Rus-Arap parası da kurtarmaz

    Yine mülakatta torpil iddiası

    Kirada bu yıl düşüş olmaz

    Geçen sene 6-7 liraydı

    Antalya'da 3-3 beraberlik

    Kahire'deki kilise yangınında 41 kişi öldü

    Artık AKP’ye oy yok

    O kantar sizi de tartar

    Yazıcı’yı Cimer’e şikâyet ettiler

    AB’den Kosova ve Sırbistan’a çağrı

    Kudüs’ün simge yapısı

    Irak yargısından Sadr'a: “Meclisi feshetme yetkimiz yok”

    İSLAM'LA 'OYUN' OLMAZ

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Zulüm devam etmez
    Süleyman KÖSMENE

    İslami dayanışma oyunları
    Yeni Asya'dan Size

    İhvan tecrübesi ve Yeni Asya çizgisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Organize terörün milâdı
    Genel

    Yine mülakatta torpil iddiası
    Mehmet KARA

    Demek ki, ikazlara kulak vermek gerekiyormuş
    Ali FERŞADOĞLU

    İmam-ı A’zam’ın içtihadı ve “Rey okulu”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Rus-Arap parası da kurtarmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.