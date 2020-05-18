Çağrı merkezleri iki ayda pik yaptı

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk koronavirüs vak’asının görülmesinin ardından, hayata geçirilen tedbirlerle birlikte iletişim merkezlerine gelen çağrı sayısında da artışlar meydana geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde çalışan ‘ALO’ hatları, yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde yoğun talep görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iletişim merkezlerinin kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiğini belirterek, “Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte ALO 170’e yıl içerisinde toplam 9 milyon çağrı gelirken, çağrıların 6.4 milyonu, 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte yapıldı. ALO 183’e 582.750, ALO 144’e 637.255 çağrı geldi” dedi. ALO 170, ALO 183, ALO 144 vatandaşa kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Ankara-Recep Gören

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