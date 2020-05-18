ÇAYKUR 1. sürgün kotasını belirledi

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, yaş çay alım kampanyasına 19 Mayıs Salı günü başlayacaklarını, birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak belirlediklerini söyledi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, yaş çay alımı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle sağlık alanında aldıkları önemli tedbirlerle sezona girdiklerini belirtti.

44 maddelik eylem planı hazırladıklarını ifade eden Alim, "Alınması gereken tüm tedbirler mevcuttur. Çay eksperlerini randevu sistemini düzenlemek için erken işe aldık. Alım yerlerinde az bir yoğunluk olsa bile marketlerdeki yoğunluk kadar olmuyor. En fazla yoğunluk 15-20 kişilik olur. Yoğunlukları da azaltmak için üreticilerimize saatli randevu sistemi uyguluyoruz. Herkesin randevu saati belli. Kendi ve toplumun sağlığı için üreticilerimizin riayet etmelerini istiyoruz. Herkes kendi tedbirini alırsa herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. " dedi.

Alim, fabrikalarda eskisi gibi dolaşım olmayacağına dikkati çekerek, "Kamyon şoförleri fabrikalara maskesiz bir şekilde giremeyecek. İçeride sosyal alanlarda istediği gibi dolaşamayacak. Mutfaklarımızı fabrika çalışanları haricinde kimse kullanmayacak. Her bölüm aralıklarla yemekhaneyi kullanacak. Vardiye değişiminde işçilerimiz dahi birbirine denk gelmeyecek şekilde giriş çıkış yapacaktır." diye konuştu.

Bayilere sattıkları çaylara karşılık alacaklarını bir ay ertelediklerini dile getiren Alim, mayıs ayının ardından normal düzenine döndüğünü belirti.

Kuru çay satışlarının son yılların en üst seviyesinde seyrettiğine işaret eden Alim, "42 bin tonun üzerinde bir kuru çay satışımız var. Didi'de 30 milyon litrenin üzerine satışımız çıkmıştır. Bugünlerde 63 bin ton stokla kampanyaya gireceğiz. Bu da yılların en düşük seviyesinde bir stoktur. Bu da çay alımında bir sıkıntı yaşamayacağımızı ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Alim, geçen yıl yaklaşık 750 bin ton yaş çay aldıklarını hatırlatarak, "Yıllık hedefimiz 650 bin ton ama müstahsilin mağdur olmaması için almamız gereken çayı alacağız. Üreticilerimizin işi aceleye getirmeden, heyecanlanmadan, tedirgin olmadan ve bir anda çayı toplamanın zarar vereceğini düşünerek günlük kotasına uysun. ÇAYKUR'un günlük alım limiti 9 bin tondur. Bunun üzerine çıkıldığı zaman ister istemez çay işlemeyeceğiz. Herkes günlük çay limiti neyse onu getirirse tamamını alacağız. Mağduriyet yaşanmaması için üreticilerimizin getirmesi gereken çayı getirmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın artık en az üç gün randevusu var. İşçi alımına ihtiyaç duymadan her ailenin kendi çayını toplayabilecek bir süre var. Kampanyanın bu nedenle huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Çay alımında herhangi bir sıkıntımız yok. Yeter ki acele etmeyelim. Çayı bir günde veya iki günde bitirelim mantığına gitmeyelim." dedi.