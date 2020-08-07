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ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' açıklaması

07 Ağustos 2020, Cuma 20:13
ÇAYKUR'dan yapılan açklamada, "(Kovid-19) Teşekkülümüzde de son dönemlerde birkaç fabrikamızda münferit vakaların olduğu anlaşılmış ve ilgili personelimizle alakalı gerekli işlemler derhal yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), teşekküllerinde son dönemlerde birkaç fabrikada münferit vakaların (Kovid-19) olduğunun anlaşıldığı ve ilgili personelle alakalı gerekli işlemlerin derhal yapıldığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dünyada ve özellikle Türkiye'de alınan tedbirler paralelinde ÇAYKUR'da ilk günlerden itibaren ciddiyetle çalışmalar yapıldığı, önleyici ve koruyucu tedbirler alınarak kampanya dönemine başlanıldığı belirtildi.

Ülke genelinde normalleşme süreci içerisinde bile hiçbir hafifletici değişikliğe gidilmeksizin mevcut talimatlar doğrultusunda davranılarak çay alımları ve üretim sürecinin sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak son günlerde maalesef toplumsal ihmal ve mevsim şartlarının oluşturduğu rehavet sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de hastalık seyrinde artış ivmesi gözlenmektedir. Bu bağlamda teşekkülümüzde de son dönemlerde birkaç fabrikamızda münferit vakaların olduğu anlaşılmış ve ilgili personelimizle alakalı gerekli işlemler derhal yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iş yeri müdürlükleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde hastalığa maruz kalan birkaç çalışanın, görev yaptıkları birim ve çalışma alanlarının sosyal mesafeye uygun, en az çalışanın olduğu soldurma veya kıvırma üniteleri çalışanları olduğunun anlaşıldığı aktarılarak şöyle devam edildi:

"Dolayısıyla hastalığın iş yeri merkezli bulaş olmadığı, dışarıdan veya başka etkileşimlerden kaynaklanabileceğini tahmin etmekteyiz. Ancak teşekkül olarak bizler yine de mesafe, maske ve temizlik kurallarının en üst seviyede uygulanmasına yönelik olarak işletme müdürlüklerimize yeniden uyarılar yaparak daha dikkatli davranmaları gerektiği hatırlatılmıştır. Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmekte, çalışma arkadaşlarımızın da doğru uygulama ve kurallara uyma noktasında görevli ve yetkili personellerimize yardımcı olmaları gerekmektedir. Pandemi döneminin seyri ve vakaların artış trendi, mücadelenin henüz bitmediğini, bireysel ve toplumsal olarak kurallara mutlaka uyulması gerektiğini millet olarak bizlere bir süre daha sabırlı ve kararlı davranmamız gerektiğini maalesef çok acı bir biçimde yaşatarak hatırlatmaktadır."

İkinci sürgün yaş çay alımları

Açıklamada, ikinci sürgün çay alımlarında sona gelindiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar ikinci sürgün döneminde üreticilerimizden 232 bin ton, toplamda ise 480 bin ton yaş çay alımı yapılmıştır. Üreticilerimizden dekar başına günlük çay alımlarımız en az 40 kilogram ve üzerinden devam etmekte olup her geçen gün yapılacak artışlarla inşallah sürgün sürecini tamamlamış olacağız. Bütün üretici ve çalışanlarımızdan hastalık bulaşma veya bulaştırma risklerine karşı daha dikkatli davranmalarını rica ediyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz."

AA

Etiketler: ÇAYKUR, koronavirüs, açıklama
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