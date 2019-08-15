“Çiftçi tüccara mahkûm”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun buğdayda açıkladığı taban fiyatın Niğde’ye hiç uğramadığını belirterek, “Buğday hasadı başladı. Buğday için Toprak Mahsulleri Ofisi, taban fiyat olarak bin 350 liradan alım yapılacağını söylemişti fakat şu an Niğde’de çiftçi bin 100 liradan ürününü tüccara zor satıyor. Hatta çiftçi, tüccarın ayağına gidiyor ürünümü al diye. Geçen sene de bin 100 lira olan fiyat bu yıl da değişmedi fakat maliyet gelen zamlarla ikiye katladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl buğday taban fiyatını ton başına bin 350 liradan açıkladığını hatırlatan Gürer, “Konuşmasında Sayın Erdoğan, hububat alım fiyatını hasat dönemi başlamadan açıklayarak üreticinin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçileceğini söylemişti. ‘TMO tarafından geçen yıl ton başına bin 50 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira olmuştur’ demişti. Bu fiyat Niğde’ye hiç uğramadı. TMO bölgede alım yapmıyor. Çiftçi bir traktör buğdayı Niğde’de ofise götürse 70 km yol, gidiş-geliş mazot parası da maliyete eklenecek. Tüccar peşin, 1100-1150 TL aralığı fiyat verince, çiftçinin depolama olağanı da yok, mecbur ürünü tüccarın verdiği fiyata satıyor” diye konuştu. Çiftçinin ektiğinin ve emeğinin karşılığını alamadığını ve bu sürecin ülkemizi ithal ürüne mecburiyetini arttıracağını ifade eden Gürer, “Şu anda bölgede buğday, arpa, çavdar hasadı var ama çiftçi çok mutsuz. Tüccar, çiftçinin ürününü geçen yılla aynı fiyata alıyor. Çiftçi ektiğinin karşılığını alamıyor, sıkıntı büyük. Devletin açıkladığı bin 350 lira olan rakamı Niğde’de henüz gören yok” şeklinde konuştu.

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