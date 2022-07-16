Datça’da bin futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu

Datça’da toplam bin futbol sahası büyüklüğünde bir ormanlık alanı alevler yuttu.

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde 13 Temmuz tarihinde başlayan orman yangını iki günün ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları da sona erdi. İki gün alevlerle boğuşan Datça’da ne kadarlık alanın yandığı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu ve verdiği tahribat görülürken, Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam 728 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. CHP Milletvekili Engin Özkoç ise 2 gün süren yangında toplam bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yok olduğunu dile getirdi.

Geriye gri bir zemin ve kül tabakası kaldı

Muğla Datça’da bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanının yandığını belirten Engin Özkoç, yangınların Meclis gündemine getirilmesi çağrısında bulundu. Artıgerçek’deki habere göre görüntülerde yanan ağaçların kömüre dönüştüğü, zeminde ise gri bir kül tabakası kaldığı görüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı alanda herhangi bir olumsuzluğa karşı da teyakkuz halinde bekleniyor. Yol kenarlarında bulunan itfaiye araçları hazır bekletiliyor.