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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Düzce'de rafting tesisinde mahsur kalan vatandaşlardan iyi haber

18 Temmuz 2019, Perşembe 10:05
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi.

 

Kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendiğini aktaran Vali Dağlı, 8 kişinin helikopterle bulundukları yerden alındığını belirtti.

Hava şartları nedeniyle Düzce'ye iniş yapamayan helikopter, Yeni Sakarya Stadı'na indi.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 8 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Toyatasa İlkyardım ve Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Vatandaşlardan ikisinin vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunduğu, genel sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: düzce, rafting
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