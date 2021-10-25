Edremit'teki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerle karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. AA

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