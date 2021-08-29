Ege’deki yangınlar arıcıları vurdu

Yunanistan ve Türkiye’deki yangınlarda binlerce kovan yok oldu.

Türkiye’de çam balı üretiminin bu yıl yüzde 80 azalacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, yeni çam ağaçlarının yetişmesi ise yıllar alıyor. DW’deki habere göre Türkiye’de de Muğla çevresindeki yangınların en az 66 bin hektar ormanlık alanı yok ettiği tahmin ediliyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Alman haber ajansı dpa’ya açıklamasında yeni ekilen çamların bal üretimi için hazır hale gelmesi için en az 25 yıl geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de de bu yıl çam balı üretiminin yüzde 80 azalacağı tahmin ediliyor. Daha önce Türk basınına açıklama yapan Kantarcı, Marmaris ve Köyceğiz’deki yangınlarda balı üreten “Marhalina Hellenica türünün çoğunluğunun yok olduğunu” söylemişti.