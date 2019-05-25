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25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Erbaş'tan 'sosyal medya' uyarısı

25 Mayıs 2019, Cumartesi 11:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyal medyayı dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi hayırlı yolda kullanmalıyız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Erbaş Ankara'da çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerle sahurda bir araya geldi.

Başkanlık yemekhanesinde düzenlenen programda Erbaş, gençlerin ramazanını tebrik ederek onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birçok güzelliği içinde barındıran ramazan ayının son 10 gününe girildiğini anımsatan Erbaş, gençlere çokça ibadet ve dua etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Erbaş, teknolojik gelişmelerin insan hayatı için birçok kolaylık getirdiği gibi çeşitli olumsuzlukları da bünyesinde barındırdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İletişimdeki, ulaşımdaki teknolojik gelişmeler birçok imkan sunuyor. İyi yanları var, kötü yanları var, bizim iyi yanlarını kullanmamız lazım. Sosyal medyayı dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi hayırlı yolda kullanmalıyız."

"Camilerde ibadet yapmaya gayret edelim"

Erbaş, gençlere üniversitedeki dersleriyle yetinmeyip farklı alanlarda da okumalar yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Sadece fakülte dersleriyle yetinmeyiniz, farklı alanlardan da istifade ediniz. Kendinizi farklı alanlarda ne kadar yetiştirebilirseniz o kadar iyi olur. Ama her şeyden önemlisi iyilik yolunda, hayır yolunda, ahlaki ilkeler noktasında davranışlarımızı kontrol altına alacağız, iyilikte yarışacağız, kötülüklerden uzak duracağız ve hayatımızı Rabb'imizin rızasına uygun hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hz. Peygamber'in(asm), bir hadisinde "Kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesinin altında gölgelenecek 7 sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de neşe ve huzuru Allah'a ibadette bulan gençtir." buyurduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Sizlere işaret ediyor. Allah hepimize nasip etsin. 7 sınıf insandan birisi de 'kalbi camilere bağlı Müslümanlardır' diyor. Rabb'imiz kalbimizi camilerden, mescitlerden uzaklaştırmasın çünkü bizi kurtaracak kurtuluş yolu, camilerin yoludur. Yani ibadet yoludur. İbadetimizi yeri gelir camilerde, yeri gelir bulunduğumuz yerlerde yaparız ama özellikle camilerde ibadet yapmaya gayret edelim."

Erbaş, sahurun ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde gençlere sabah namazını kıldırdı.

Programa, Kredi Yurtlar Kurumu ile Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında ve öğrenci evlerinde kalan, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü Akseki Gençlik Çalışmaları'na katılan üniversite öğrencileri katıldı.

AA

Etiketler: diyanet, erbaş, sosyal medya
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