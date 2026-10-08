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8 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İstanbul’da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

08 Ekim 2026, Perşembe 08:56
İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Resmi kayıtlara göre binada 33 kişinin yaşadığı belirlenirken, İstanbul Valisi Davut Gül enkazdan 5 kişinin kurtarıldığını, enkaz altında olduğu değerlendirilen 7 kişiden 4’üyle temas sağlandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Korkutan olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın ilk üç katının çökmesinin ardından bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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MAHSUR KALANLAR VAR

Çökme yaşanmayan üst katlarda mahsur kalan kişilerin tahliyesine başlandı. Ekiplerin binadaki çalışmalarının yanı sıra çöken bölümlerde arama kurtarma faaliyetleri de devam ediyor.

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VALİ GÜL OLAY YERİNDE

Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, binadaki son duruma ilişkin konuştu.

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BİNADA 33 KİŞİNİN YAŞADIĞI BELİRLENDİ

Vali Gül, zemin artı 6 katlı binada toplam 12 daire bulunduğunu ve nüfus kayıtlarına göre binada 33 kişinin yaşadığını belirtti. Gül, çökmenin ardından 4 dairenin zarar gördüğünü ifade etti.

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5 KİŞİ KURTARILDI

Bina için yapılan kayıtlarda toplam 14 kişinin bulunduğunun görüldüğünü aktaran Gül, şu ana kadar 2 kişinin evde olmadığının tespit edildiğini söyledi. Gül, “5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4'ü ile temas sağlandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Karar'ın haberine göre, meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, '08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.

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Binanın çökmeden önceki hali

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