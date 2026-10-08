İstanbul’da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Resmi kayıtlara göre binada 33 kişinin yaşadığı belirlenirken, İstanbul Valisi Davut Gül enkazdan 5 kişinin kurtarıldığını, enkaz altında olduğu değerlendirilen 7 kişiden 4’üyle temas sağlandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Korkutan olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın ilk üç katının çökmesinin ardından bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. MAHSUR KALANLAR VAR Çökme yaşanmayan üst katlarda mahsur kalan kişilerin tahliyesine başlandı. Ekiplerin binadaki çalışmalarının yanı sıra çöken bölümlerde arama kurtarma faaliyetleri de devam ediyor. VALİ GÜL OLAY YERİNDE Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, binadaki son duruma ilişkin konuştu. BİNADA 33 KİŞİNİN YAŞADIĞI BELİRLENDİ Vali Gül, zemin artı 6 katlı binada toplam 12 daire bulunduğunu ve nüfus kayıtlarına göre binada 33 kişinin yaşadığını belirtti. Gül, çökmenin ardından 4 dairenin zarar gördüğünü ifade etti. 5 KİŞİ KURTARILDI Bina için yapılan kayıtlarda toplam 14 kişinin bulunduğunun görüldüğünü aktaran Gül, şu ana kadar 2 kişinin evde olmadığının tespit edildiğini söyledi. Gül, “5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4'ü ile temas sağlandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Karar'ın haberine göre, meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, '08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Binanın çökmeden önceki hali

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