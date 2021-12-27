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27 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Haftalık vaka sayısı açıklandı

27 Aralık 2021, Pazartesi 11:23
11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak açıklandı.

 

Etiketler: haftalık vaka
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