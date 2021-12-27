Haftalık vaka sayısı açıklandı

11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Verilere göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.
En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak açıklandı.