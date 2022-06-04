Hasta yakınlarının bez yükü artıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hasta alt bezi kullananlar için 1 Temmuz’dan itibaren aylık ücret ödeyeceğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle hastalara 2 aylık bez veren SGK’nın bunu 1 aya indirdiği belirtildi. SGK’nin ödeyeceği ücretin yükseltilmemesinin hasta yakınlarını mağdur edeceğini belirten Saydan, “SGK, hasta alt bezi kullananlar için 1 Temmuz’dan itibaren aylık ücret ödeyeceğini duyurdu. Hasta vatandaşına 2 aylık bez veren kurum bunun yerine bir aylık bez parası verecek. SGK, mevcut uygulamada bezin bir tanesinin 1,88 TL’sini karşılıyordu. Kurum tarafından karşılanan hasta bezi sayısı ise bir aylık 120 adet olarak belirlenmişti. SGK’nın eczanelerimize ödediği ücret KDV dahil 243,65 TL‘dir. Zaten güncel bez fiyatlarına göre çok yetersiz olan bu ücretin artırılması beklenirken fiyatta güncelleme yapılmadan hayata geçecek yeni düzenleme ile bütün yük, bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecek” dedi.

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