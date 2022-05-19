Hortumların sebebi ‘dengesiz ısınma’

Uzmanlar, İstanbul’da son günlerde görülen hortumlarla ilgili olarak, “Bahar aylarında havalarda ısınma hızla artıyor. Hava hem yukarı doğru hızla yükseliyor hem de hortum meydana geliyor. Hortumların kuvveti, şiddeti o andaki enerjiye bağlı” dedi.

Sultangazi ve Ümraniye’de geçtiğimiz gün kısa süreli hortum paniği yaşanmıştı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonları ve güvenlik kamerasına yansımıştı. Hortumun sebebine ilişkin konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros şunları söyledi: “Bahar aylarında havalarda ısınma hızla artıyor. Hava hem yukarı doğru hızla yükseliyor hem de hortum meydana geliyor. Hortumların kuvveti, şiddeti o andaki enerjiye bağlı. O bölgede çok fazla enerji birikmesi varsa çok hızlı hava hareketliliği varsa hortum daha uzun süre ve daha kuvvetli olabiliyor. Enerji kütlesi küçükse o zaman daha az ve daha kısa süreli olabiliyor.” Haber Merkezi

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