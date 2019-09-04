İBB'de bir atama daha

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tayfun Kahraman, İBB’de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirildi. Kahraman, uzun süre Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde başkanlık yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yerel seçim sonrası yapılanma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman’ı atadı.

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