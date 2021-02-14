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14 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

İki köyde yüz yüze eğitim ertelendi

14 Şubat 2021, Pazar 15:48
Covid-19 vak’alarının arttığı Uşak Eşme’deki Karaahmetli ve Armutlu köylerinde, yüz yüze eğitim henüz başlamadan ertelendi.

BirGün gazetesinden Berkay Sağol’un haberine göre, Armutlu Köyü muhtarı Osman Çevik, “Köyümüzde geçtiğimiz hafta pozitif vak’alar çıktı. Bizim köyümüzdeki okul taşımalı sistemde merkez okullardan biri. Yani çevre köylerden bizim köyümüzdeki okulumuza çocuklar geliyor. Bu sebeple tedbir amaçlı okulun açılması ertelendi. Amacımız çocuklarımızı korumak ve pozitif vak’aların diğer köylere sıçramasını engellemek” diye konuştu. Eşme Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Karaahmetli ve Armutlu köylerindeki koronavirüs vak’alarının 9 Şubat tarihinden itibaren ciddî artış göstermesi nedeniyle toplum sağlığı açısından köylerde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlanılmamasına, söz konusu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Etiketler: köy, yüz yüze eğitim, erteleme
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